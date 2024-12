Real Azzurra Viola e Favl Cimini Viterbo disputeranno il prossimo mercoledì 12 giugno alle ore 19 la finalissima categoria Giovanissimi 2011 “Memorial Socciarelli-Paris”. Questo l’esito calcistico della sessione semifinali disputatasi al Boario di Acquapendente. Nella prima semifinale grazie ad una rete al 20° del primo tempo di Matteo Milioni la Favl regola un Tuscania in grado comunque di restare sempre in gara. Più straripanti i padroni di casa della Real Azzurra che grazie ad una tripletta di Matteo Bondani ed una rete di Christian Pampanini superano facilmente l’ostacolo Amiata. La finale di mercoledì che chiuderà ufficialmente un torneo categoria arbitrato magistralmente da un fischietto locale attento, puntuale, preciso ma soprattutto in grado di dialogare sempre e comunque con i piccoli protagonisti avrà alle ore 17 due “aperitivi”” stuzzicanti: Real Azzurra Bianca-Montefiascone (finalina 5°-6° posto) e Tuscania-Amiata (finalina 3°-4° posto).

