Campionati a scartamento ridotto in questo fine settimana per quanto riguarda le competizioni degli Under 19 e 18. Si gioca regolarmente nel campionato Under 19 Nazionale giunto alla 21esima giornata. Nel girone H per il fanalino di coda Flaminia Civita Castellana, ultima con 9 punti, domani alle 15.30 è in programma il confronto esterno contro il Tivoli, romani in ottava posizione che non hanno più nulla da chiedere alla loro stagione. Si torna poi a giocare nel turno pre pasquale di venerdì 29 marzo con i rossoblu che ospiteranno la Roma City.

Fermo il campionato Under 19 Regionale girone A per la prima di due settimane di sosta ma domani si giocano due importanti recuperi per la zona retrocessione. Alle 15 di domani il recupero della 22esima giornata tra Pescatori Ostia e Borgo Palidoro e la sfida di recupero della 23esima giornata fra la Sorianese di mister Valentini e il Fregene Maccarese. In palio punti pesanti per la zona calda della graduatoria e dopo queste due sfide avremo la configurazione precisa nella griglia del playout dopo che il Sabazia con i suoi soli 14 punti appare condannato alla retrocessione diretta. A salire abbiamo Pescatori Ostia a 20, Sorianese a 21, Montefiascone a 24, Tolfa e Borgo Palidoro con 26.

Fermo anche il campionato Under 19 Provinciale.

Si giocano le gare della 26esima giornata nell’Under 18 Regionale. Questi gli impegni delle provinciali: domani alle ore 15 a Canepina il derby tra Atletico Cimina-Pianoscarano, sempre alle 15 il Cura Calcio ospita l’Atletico Roma Nord mentre al campo dell’Ellera il Viterbo Fc ospita il Palocco.

