Sarà Claudio Bernacchi il nuovo allenatore dell’Under 16 Provinciale del Città dei Papi. È arrivato nella giornata di ieri l’annuncio ufficiale da parte del club rionale, che chiude così il cerchio degli allenatori che andranno a guidare le 4 formazioni che prenderanno parte alla prossima stagione agonistica. Una scelta mirata, orientata alla crescita e allo sviluppo del gruppo dei 2010, che potranno beneficiare di un tecnico dalla grande esperienza, maturata sia nei settori giovanili (Barco Murialdina in primis) che sulle panchine di prima categoria (Tuscia Foglianese e Bassano Romano).

«Ho scelto di rimettermi in gioco - commenta il nuovo allenatore gialloblu - ripartendo da dove avevo iniziato, vale a dire dal settore giovanile. Con grande piacere ed entusiasmo desidero esternare il mio ringraziamento alla società Città dei Papi per la fiducia che ha riposto in me. Sono veramente onorato di far parte di questa nuova realtà sportiva e sono pronto a mettermi a disposizione con tutta la mia esperienza per far crescere questo gruppo di ragazzi e raggiungere traguardi importanti. Ringrazio di cuore tutti i componenti della società per il supporto, ed in particolare gli amici Gianni Bisanti e Andrea Pedica, che ritrovo con immenso piacere».

Al neo allenatore gialloblu vanno i migliori auguri ed un grande in bocca al lupo da parte di tutta la dirigenza per la nuova stagione.

