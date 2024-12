UNDER 19 ELITE. Gli Under 19 Elite di mister Eusepi tornano alla vittoria e lo fanno battendo il Montespaccato 3-1. È una partita di fondamentale importanza per entrambe le squadre che vogliono restare attaccate al gruppo playoff e, per farlo, dovranno uscire dal terreno di gioco con i 3 punti. Il Civitavecchia parte meglio e dopo averla sfiorata con capitan Verde che colpisce la traversa su un tiro cross, Serpente sigla la rete del vantaggio per i nerazzurri sempre attraverso un tiro cross; pareggio immediato del Montespaccato dagli 11 metri con Camusi che calcia alla destra di Miriello che la tocca con la punta delle dita ma non riesce a respingerla. Nel secondo tempo la partita perde un po’ di ritmo ma un doppio lampo non solo risveglia i padroni di casa ma li porta ancora in vantaggio: Mellini di testa da calcio piazzato prima di testa sulla traversa e nell’azione successiva sempre il difensore classe 2006 riesce nella stessa maniera a segnare il gol del 2-1; sul finale di gara i nerazzurri restano in 10 per l’espulsione di Capelli e soffrono il forcing finale degli ospiti ma Bertini, entrato dalla panchina, segna il 3-1 nei minuti di recupero e chiude definitivamente la partita. Vittoria di grande importanza per i ragazzi di Eusepi che salgono al terzo posto in classifica e si preparano all’ultima sfida di questo girone di andata che li vedrà affrontare il Città di Cerveteri, uscente vittorioso dal campo dell’Aranova per 3 reti a 0.

UNDER 17 ELITE. Seconda vittoria consecutiva per i ragazzi di mister Spera che vincono un altro importante scontro diretto sul campo dell’Astrea per 3-0. Sono bravi i nerazzurri a trovare subito la rete del vantaggio con un’ottima conclusione da fuori area di Marcelletti e al 10’ Pane raddoppia trasformando in rete la bella azione dei suoi compagni; Astrea che si mette in difficoltà ancor di più per via dell’espulsione di Mingrone dopo un fallo di reazione che permette ai ragazzi di Spera di poter controllare la gara sia nel primo che nel secondo tempo dove Monaldi viene chiamato poco in causa dagli avversari; nel recupero finale Fiordigigli sempre da fuori area realizza il 3-0 che pone fine ai giochi. Una prestazione importante per gli U17 nerazzurri che ottengono i 3 punti per il secondo weekend di fila e si ritrovano al 9^ posto con una gara in meno da recuperare con la Vigor Perconti ma intanto, mister Spera&Co. si avvicinano nel migliore dei modi al derby di questo fine settimana con l’Academy Ladispoli distante solo quattro lunghezze.

UNDER 16 ELITE. Gli Under 16 del tecnico Boriello riescono nell’impresa e sconfiggono l’imbattuta Ostia Mare per 0-1 all’Anco Marzio. La gara segue il tramaccio aspettato: i padroni di casa, in cerca di riscatto dopo l’essersi vista terminare la striscia di vittorie in campionato pareggiando con l’Academy Ladispoli, fanno la partita cercando di trovare i gol per ottenere la vittoria ma, i nerazzurri giocano una partita corale e non mollano di un centimetro contro la macchina quasi perfetta dei biancoviola che creano tanto rispetto ai propri avversari e su cui la retroguardia difensiva nerazzurra e le parate di Ruina salvano più volte i propri compagni.

Sul finale di gara il Civitavecchia riesce con un azione personale simile al gol di Conceição in Lipsia-Juventus di Giovanni Di Claudio a trovare la rete del vantaggio che fa esplodere di gioia tutto il popolo nerazzurro; gli ultimi minuti sono concitati ed i padroni di casa tentano il tutto per tutto per realizzare la rete del pareggio ma tutti gli sforzi saranno vani: i nerazzurri ottengono una vittoria incredibile ai danni dell’Ostia Mare che non aveva mai perso in campionato. Quarta partita vinta consecutiva per gli Under 16 di Fabrizio Boriello che dopo la dura sconfitta sul campo dell’Urbetevere primo in classifica e trionfante in tutte le partite sinora disputate, hanno saputo rialzare la china; questo sabato i nerazzurri affronteranno la Boreale tra le proprie mura amiche per cercare di dar seguito a questo grande momento di forma.

La squadra Under 16 Elite del tecnico Fabrizio Boriello

UNDER 15 ELITE. Pari in rimonta nella cornice del Tamagnini per gli Under 15 Elite di mister Michesi che strappano un punto dalla sfida con la Boreale terminata 2-2. Gli ospiti approcciano nel modo migliore la gara e trovano in fretta e furia la prima e la seconda rete del match con Cianchetti che sfrutta una deviazione fortuita per ribadire al volo la palla in porta, portando in vantaggio i suoi e Tagliaferri raddoppia per i suoi trovando la settima rete personale in campionato; inizio difficile per i nerazzurri che però sanno rimboccarsi le maniche cercando di mettere in difficoltà la retroguardia ospite e, dopo vari tentativi riescono ad accorciare le distanze prima della fine dei primi 45’ con l’attaccante Zeno che riporta a -1 i suoi. Nel secondo tempo i ragazzi di Michesi galvanizzati dal gol tornano in campo mettendo con le spalle al muro la retroguardia della Boreale che resiste finché può ma deve cedere alla rete di Galardo che sfruttando un cross dalla destra, colpisce la sfera battendo il portiere avversario e ristabilendo la parità; il risultato ora è in bilico ed entrambe le squadre vogliono vincere questo match andandoci vicino entrambe senza riuscirci e, nel finale, la Borrale spreca un calcio di rigore che poteva portare i 3 punti ma che invece, spartisce la posta in palio. Con questo 2-2 i civitavecchiesi si ritrovano al sesto posto con una partita da recuperare col Campus Eur, intanto i nerazzurri si preparano alla prossima sfida dove sarà necessaria una vittoria per continuare a sognare contro la Dabliu, fanalino di coda del campionato.

UNDER 14 ELITE. Un’Ostia Mare corsara in quel del Tamagnini sconfigge gli U14 nerazzurri del tecnico Galardo per 4 reti a 1. I nerazzurri partono bene per i primi venti minuti che sprecano varie occasioni con Morbidelli e D’Ambrosi che per poco non trovano il vantaggio, con gli avversari che non perdoneranno e troveranno al 25’ il gol dell’1-0 con un calcio di punizione battuto da Di Vita che si insacca in porta su cui si deciderà il primo tempo. Pronti via e subito Bosco sigla la rete del pareggio nerazzurro, lesto ad arrivare sul pallone prima di tutti ribattendolo in porta; cala il ritmo dopo il gol e l’Ostia Mare con il subentrato Morucci è letale a riportare totalmente il verso della partita a favore dei suoi, siglando in sei minuti una doppietta portando il risultato sull’1-3 ed a chiudere il match ci pensa Chis che con un pallonetto in corsa scavalca Pernici segnando il quarto gol per la sua squadra. I segnali di miglioramento sembrano vedersi sempre di più nonostante la classifica non sia favorevole ai nerazzurri che hanno ottenuto un solo punto fino ad ora; gli Under 14 di mister Galardo disputeranno questo weekend una sfida di enorme importanza sul campo dell’Accademia Gialloverde, altra squadra con cui condivide la posizione in classifica con entrambe le formazioni che ancora non hanno assaporato il sapore della vittoria.

(Articolo in collaborazione con Simone Iacomelli).

©RIPRODUZIONE RISERVATA