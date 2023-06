Alessandro Dutto è stato nominato coordinatore dell'agonistica del Città di Cerveteri .Il dirigente avrà il compito di seguire le squadre che vanno dagli Under 14 alla Juniores e sarà una sfida particolarmente importante, visto che Dutto ha sempre sognato di venire nel club verdeazzurro.

«Sono felice, mi hanno fatto sentire come a casa mia. C’è un presidente giovane, molto deciso e ambizioso, che ha sposato i miei programmi - ha riferito Dutto - trovo che ci siano i presupposti per lavorare bene, con un team affiatato, unito e che lavora a fattor comune per il bene del club. Le speranze sono tante, a partire dal ripescaggio degli Under 16 in Elite che speriamo si concretizzi. Una categoria come questa porta benefici a tutto il settore, ci farebbe compiere un salto in avanti. Credo che nei prossimi anni, lavorando bene e con umiltà, possiamo ritrovarci un settore giovanile forte e competitivo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA