Il Bracciano nella categoria 2013 e l’Allumiere nelle categorie 2012 e 2014 sono stati i team che si sono aggiudicati i trofei della “Befana Youth Cup 2024”, il torneo di calcio giovanile che si è svolto lo scorso weekend promosso dall’Usd Allumiere. L’eccezionale torneo è andato benissimo e si sono susseguiti due giorni di calcio e di sport all’insegna della fraterna amicizia, del sano agonismo e del fair play. Sabato e domenica scorsi è andata finalmente in scena, nel magnifico impianto sportivo della Cavaccia di Allumiere il “Befana Youth Cup”, un avvincente e appassionante torneo di calcio riservato alle categorie 2012, 2013 e 2014 che doveva appunto disputarsi il 6 gennaio, ma era stato rinviato per le avverse condizioni atmosferiche: mai rinvio fu più azzeccato visto che il torneo è stato baciato per tutto il weekend da un sole quasi primaverile. La meticolosa e perfetta macchina organizzativa dell’Usd Allumiere, sotto la guida del presidente Diego De Paolis, ha fatto poi il resto consentendo a tanti giovani calciatori di esprimersi al meglio sul magnifico tappeto erboso della Cavaccia. Numerosi gli spettatori presenti tra genitori, accompagnatori e tecnici, che hanno fatto da degna cornice ad un evento che si è disputato all’insegna della correttezza sportiva e di un alto senso di aggregazione. Soddisfatti tutti i baby calciatori, i loro tecnici, gli accompagnatori e i genitori per l’accoglienza e la perfetta organizzazione e cura anche dei minimi particolari. Per la cronaca il Bracciano si è imposto nella categoria 2013, mentre proprio l'Allumiere ha avuto la meglio nelle categorie 2012 e 2014. L’Usd Allumiere, nella persona del suo presidente Diego De Paolis, intende rivolgere uno «speciale ringraziamento a tutte le squadre ospiti partecipanti, Bracciano Cerveteri, Ladispoli, Leocon, San Pio, Santa Marinella e Tarquinia, ed in particolare a tutti coloro (tecnici, dirigenti e tesserati) che hanno reso possibile il corretto svolgimento della manifestazione».

