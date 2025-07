L'Atletico Focene si conferma una delle realtà più attive e ambiziose del panorama calcistico giovanile laziale. In vista della nuova stagione, la società ha messo in atto un'importante operazione di consolidamento e rafforzamento del suo settore giovanile, con un focus deciso sull'Under 18, categoria strategica per la crescita e la valorizzazione dei talenti locali. In un contesto dove molte società si limitano al minimo indispensabile, il Focene ha scelto una strada diversa: programmazione, identità, e investimenti mirati. I dirigenti hanno infatti puntano su un gruppo già collaudato di giovani calciatori confermati dalla passata annata, integrandolo con acquisti mirati che porteranno nuova energia e qualità tecnica alla rosa.

I CONFERMATI: TALENTO E QUALITÀ. Tra i confermati dell’Under 18, spiccano diversi nomi già protagonisti nel 2024-2025, alcuni dei quali si sono distinti anche in contesti superiori. La società ha ufficializzato la permanenza di Massimo Pshehorods’kyi, Alberto Zafrani, Flavio Schifano, Alessio Dauria, Kevin Battigaglia, Matteo Falcone, Tommaso e Adriano Tasciotti. Non tralasciando Manuel Gatti, Matteo Santarelli, Pietro Notari, Emanuele Marini, Valerio Salustri, Valerio Marrara e Mattia Stranieri.

Quindici nomi, quindici garanzie: si tratta di calciatori che hanno già dimostrato grande attaccamento alla maglia e un senso di appartenenza raro da trovare a questi livelli. La società ha deciso di dare fiducia a un gruppo che conosce bene il progetto tecnico del club, puntando sulla continuità e la coesione della squadra.

I NUOVI INNESTI: RINFORZI DI QUALITÀ. Il mercato in entrata non è stato da meno. L'Under 18 potrà contare su sei nuovi volti, tutti motivati e desiderosi di mettersi in mostra in una realtà solida. Tra le operazioni in entrata del Focene vediamo quelle di Salvatore Marsala, Lorenzo Nardoni, Niccolò Palomba e Davide Mandri. Giocatori che arrivano da esperienze diverse ma che condividono un obiettivo comune: crescere in un ambiente competitivo e professionale. Tutti gli innesti, selezionati con attenzione, sia per le qualità tecniche che per quelle caratteriali porteranno con loro un mix di atletismo, duttilità tattica e spirito di sacrificio che ben si sposa con la filosofia della compagine.

