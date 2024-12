Vittoria con abbuffata di gol per i ragazzi dell’Allumiere nella sedicesima giornata del campionato Under 14 Provinciale girone di Viterbo. I ragazzi del super mister Pietro Pistola hanno espugnato il campo del Bassano Romano travolgendo i padroni di casa per 6-2 grazie alla tripletta del bomber Sgamma e ai gol di Pennesi, Iacomelli e Moraldi. La partita si è svolta su un campo a dir poco ingiocabile dove i ragazzi dell’Allumiere, abituati al sintetico della Cavaccia, hanno impiegato almeno un tempo per prenderci confidenza. Il primo tempo è stato a senso unico con i pupilli di patron De Paolis sempre all'arrembaggio, ma con molte difficoltà nelle conclusioni proprio per le pessime condizioni del campo. Sono comunque riusciti a insaccare Iacomelli con un bel pallonetto e Sgamma su punizione. Il secondo tempo si è svolto sulla falsa riga del primo con l’Allumiere in continua pressione e i padroni di casa arroccati dietro. Nessuno è riuscito a contenere l'armata biancoceleste che ha dilagato andando a segno due volte con Sgamma e poi con Pennesi e Moraldi i cui gol hanno chiuso la contesa.

«Certamente su quel campo ai limiti della praticabilità non si poteva vedere il bel gioco, ma c’è da apprezzare la voglia e lo spirito di squadra messo in campo dai nostri ragazzi - spiega il tecnico biancoceleste Pietro Pistola - personalmente sono contento perché riuscire a far giocare tutti quanti i ragazzi a disposizione sempre con lo stesso scopo per me è motivo di grande soddisfazione e sono orgoglioso di quanto esprimono in campo mostrando srmpre quella “tigna” che è tipico di noi collinari. Ogni volta cambio gli addendi, ma il risultato è sempre lo stesso».

Per l'Allumiere si sono alternati in campo Ogbowan, Iacomelli, Marocchi, Granella, Damiano Fracassa, Stefano Fracassa, Mazzarani, Sposito, Sgamma, Scocco, Castellano, Brunori, Moraldi, Cammilletti, Pennesi, Matricardi e Stefanini.

