Focalizzandosi in modo esclusivo sull’innovazione nell’healthcare, con l’obiettivo di affrontare le sfide più difficili al mondo, Johnson & Johnson (J&J), con una rinnovata visual identity fa evolvere il proprio brand unendo la componente dei dispositivi medici e farmaceutica sotto lo stesso nome, così da dimostrare la propria leadership. L’annuncio - spiega una nota diffusa oggi dalla farmaceutica - segna una nuova era per l’azienda che metterà a frutto le proprie competenze nelle terapie innovative e nelle tecnologie medicali per prevenire, trattare e curare malattie complesse, attraverso soluzioni sempre più mirate, meno invasive e personalizzate.

D’ora in avanti, i due segmenti dell’azienda saranno maggiormente legati al brand J&J. Nel tempo, Janssen, il settore farmaceutico dell’azienda, sarà denominato ‘Johnson & Johnson Innovative Medicine', mentre quello che opera nell’ambito dei dispositivi medici e delle tecnologie medicali continuerà a chiamarsi ‘Johnson & Johnson MedTech’. Il settore farmaceutico - spiega la nota - trae ispirazione dai principi della scienza e dall’ascolto dei pazienti per affrontare con fiducia le malattie più complesse nelle aree terapeutiche dell’oncologia, immunologia, neuroscienze, cardiovascolare, ipertensione arteriosa polmonare e retina, e per sviluppare i potenziali farmaci del futuro. Quello dedicato ai dispositivi medici è impegnato a risolvere alcune tra le più urgenti sfide di salute a livello globale, attraverso innovazioni che combinano biologia e tecnologia. Può contare su di una profonda esperienza nella chirurgia, nell’ortopedia, nelle soluzioni per la vista e nelle tecnologie di interventistica medica per sviluppare trattamenti più mirati, sempre meno invasivi e più personalizzati.

La nuova brand identity di J&J nasce dalla competenza maturata nel corso di oltre un secolo (135 anni) ed evolve oggi per dimostrare l’innovazione sanitaria in chiave inclusiva, rinnovando così l’attenzione dell’Azienda verso la cura delle persone. Nel dettaglio: nel logo ogni lettera è disegnata con un unico tratto di penna, creando un contrasto che trasmette un senso di scoperta e di coesione. Il brand, inoltre, sarà animato e adatto all’utilizzo in diversi contesti; il colore continuerà a essere rosso, ma rinnovato in chiave luminosa e contemporanea, ed esprimerà la capacità di rispondere con tempismo alle sfide sanitarie, di evolvere al passo con i tempi e di aprire la strada verso la medicina del futuro; la ‘&’ diventa un simbolo maggiormente riconoscibile a livello globale e rappresenta l’apertura del brand, nonché le connessioni che danno vita ai valori dell’azienda. Infine, gli elementi di art direction – che includono illustrazioni, fotografie e altro – sono stati pensati per esprimere energia, ottimismo e inclusione, assicurando allo stesso tempo un approccio distintivo nel settore dell’healthcare.