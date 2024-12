CIVITAVECCHIA – Novità in casa Port Mobility. La società che, tra i vari servizi, si occupa anche di fornire assistenza ai passeggeri all’interno del porto di Civitavecchia e di infopoint ha infatti deciso di investire ancora di più su questo aspetto, migliorando quando offerto a chi sbarca nel primo porto crocieristico d’Italia, secondo nel Mediterraneo e quinto nel mondo. È infatti possibile vedere da qualche giorno all’interno dello scalo la nuova “Info-car”, servizio itinerante a disposizione di tutti i passeggeri. «Ci trovate on the road tutti i giorni dalle 11 alle 16 per fornirvi informazioni, assistervi ed indirizzarvi» hanno infatti spiegato dalla società. Un servizio che si aggiunge ai punti di informazione turistica fissi, postazioni mobili stagionali e personale che, quotidianamente, informa ed orienta i turisti in diverse lingue sui servizi a disposizione, i collegamenti, i mezzi di trasporto, le principali attrazioni e le mete turistiche del territorio; soprattutto, all’interno dello scalo, fornisce informazioni dettagliate sulle modalità di imbarco/sbarco delle navi da crociera e delle navi traghetto.

