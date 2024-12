CIVITAVECCHIA – Sarà Damiano Crocicchia, dipendente della società in-house dell’AdSP, il nuovo delegato ai servizi turistici e alla sicurezza. Queste due deleghe, assegnate dal Sindaco per un lavoro sinergico con l’assessore responsabile del settore, Piero Alessi, sono di grande importanza per affrontare temi molto sentiti in città.

«Crocicchia – spiegano dal Pincio – è la persona giusta per svolgere questo ruolo perché con un Giubileo alle porte, c’è molto da fare per migliorare i servizi e la sicurezza: essere un dipendente che vive quotidianamente le molteplici dinamiche dei servizi portuali e cittadini consentirà a Damiano di poter approfondire gli elementi utili all’amministrazione comunale che potrà dunque contare su un punto di vista utile a pianificare gli interventi necessari per rafforzare il legame tra la città e il porto, a beneficio del turismo e dei servizi».

È noto che il porto di Civitavecchia rappresenta un nodo cruciale per il turismo e per l’economia locale e con l’avvicinarsi del Giubileo, previsto per dicembre, è fondamentale che i servizi turistici e la sicurezza siano potenziati per accogliere al meglio i pellegrini e i visitatori che arriveranno in città.

«Il Giubileo rappresenta un’opportunità unica per Civitavecchia – afferma Crocicchia –. Dobbiamo assicurarci che i servizi siano all’altezza delle aspettative e che la sicurezza sia garantita per tutti. Cercherò di individuare i problemi più urgenti e le soluzioni più efficaci da sottoporre al Sindaco e all’Assessore competente al fine di migliorare l’esperienza dei visitatori nella nostra città e dei cittadini stessi. Credo sia essenziale promuovere una maggiore integrazione tra la città e il porto, creando sinergie che possano valorizzare il patrimonio culturale e le risorse locali».

