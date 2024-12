CIVITAVECCHIA – Epilogo del tutto inaspettato, quello oggi. Quando ormai era chiara la strada che avrebbe portato ai licenziamenti da parte dei vertici di Port Mobility – 26 quelli inizialmente ipotizzati – con l’assemblea dei lavoratori che aveva bocciato l’accordo, ecco che è arrivata la soluzione in extremis.

Dopo l’incontro in Regione di questa mattina, infatti, per certificare il mancato accordo tra le parti ed avviare le procedure per i licenziamenti, i sindacati hanno cercato un’ultima interlocuzione con l’azienda che, ancora una volta, ha deciso di fare un ulteriore passo in avanti, con le parti sociali che, in tarda serata, hanno firmato il documento.