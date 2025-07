CIVITAVECCHIA – Giornata di caos ieri al porto, in particolare alla banchina 21, dove era attesa la nave Catania, proveniente da Tunisi e pronta a ripartire per la stessa destinazione. L’arrivo previsto è slittato a causa di un problema tecnico a bordo, costringendo circa mille passeggeri in partenza a trascorrere la notte al terminal delle Autostrade del Mare. Molti erano già arrivati la sera prima, con auto cariche e famiglie al seguito.

Attimi di tensione e disagi, gestiti grazie al pronto intervento della Polizia di frontiera, che ha chiesto di tenere aperta la struttura per garantire sicurezza e accoglienza. Sul posto anche la Protezione civile per fornire assistenza. La Catania è attesa questa mattina.

