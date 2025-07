CIVITAVECCHIA – È stata una serata di riconoscimenti e passaggi di testimone quella andata in scena ieri nella splendida cornice di Villa Lo Zerbino, dove si è celebrata la prima edizione del “Galà della Logistica”, evento promosso da Federlogistica–Conftrasporto. Tra i momenti più intensi della cerimonia, la consegna dei premi “Innovation Logistics”: tra i destinatari del riconoscimento anche Pino Musolino, presidente uscente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, visibilmente commosso nel ricevere un premio per una carriera vissuta "con passione, fatica e orgoglio". Il Galà, fortemente voluto dal presidente di Federlogistica Davide Falteri e dal presidente onorario Luigi Merlo, è stato l’occasione per premiare anche altri protagonisti della portualità nazionale, tra cui i nuovi commissari dei porti di Genova-Savona, Matteo Paroli, e La Spezia-Carrara, Bruno Pisano.

«È stata l’esperienza più bella della mia vita”, ha dichiarato Musolino davanti a una platea di oltre 250 ospiti tra imprese, istituzioni e operatori del settore. «Vengo da una famiglia di gente di porto, a 16 anni sono stato mandato in banchina. Fare questo mestiere è stato l’onore della mia vita. Ringrazio il Paese che mi ha dato questa possibilità». Un lungo applauso ha accompagnato le parole del manager, che ha ripercorso i suoi nove anni da protagonista nei porti italiani: prima a Venezia, poi nel sistema Civitavecchia-Fiumicino-Gaeta. «Sono certo che, nel bene e nel male, rimarrò nello shipping. È quello che so fare», ha detto con tono sincero. Un pensiero anche alla squadra di nuovi presidenti in arrivo: «A loro ogni bene. I porti sono e saranno una grande risorsa per l’Italia». Un riconoscimento personale, quindi, ma anche un tributo al lavoro svolto nel promuovere e rafforzare prima il porto di Venezia e poi la centralità del network portuale laziale.

A raccogliere il testimone sarà Raffaele Latrofa, ex vicesindaco di Pisa, la cui nomina a presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha già ottenuto il via libera dalla Commissione Trasporti della Camera, con 18 voti favorevoli, 2 astenuti e 4 contrari. Nei giorni scorsi le dimissioni da assessore e vicesindaco del Comune toscano, in vista dell’ufficializzazione della nomina che dovrebbe avvenire entro il 28 luglio prossimo.