CIVITAVECCHIA – Con un'estate che promette numeri record e un flusso continuo di passeggeri, il porto di Civitavecchia si conferma punto di riferimento per il comparto delle crociere e per le Autostrade del mare.

Gli sforzi per mantenere standard elevati di accoglienza e operatività continuano a premiare lo scalo, modello di efficienza e professionalità. Un lavoro di squadra evidenziato dal presidente dell’Adsp Pino Musolino, il quale ha evidenziato come i risultati siano sotto gli occhi di tutti.

«Si lavora in continuità con lo scorso anno e possiamo dire che i periodi bui dello scalo sono ormai solo un triste ricordo - ha sottolineato il presidente - ma soprattutto vedere il porto pieno sia per il traffico ro-ro e ro-pax delle Autostrade del Mare che per le crociere, consolida definitivamente il nostro ruolo e la nostra leadership anche agli occhi di armatori e compagnie, che sanno di poter contare su accoglienza, professionalità e servizi di qualità».

I dati aggiornati dall'Adsp dimostrano che il porto sta vivendo un periodo di forma piena.

Nei primi cinque mesi del 2024, il traffico passeggeri di linea ha raggiunto oltre 515mila unità, replicando l’andamento positivo del 2023. Questo trend positivo è destinato a crescere ulteriormente nei mesi di luglio e agosto. Le prenotazioni per questo bimestre, riportate dalle principali compagnie di navigazione – Tirrenia-Moby, Grimaldi e GNV – suggeriscono un incremento del 20% rispetto all'anno precedente. Le previsioni indicano che circa 715 mila passeggeri transiteranno per il porto di Roma tra luglio e agosto, con la metà di questi diretti verso le spiagge della Sardegna. Inclusi i dati di giugno, il totale si avvicinerà ai 900mila turisti. Considerando la tendenza alle prenotazioni last-minute, questi numeri potrebbero aumentare ulteriormente, portando il porto a superare agilmente il milione di passeggeri entro la fine dell’estate.

E se i traghetti verso Sardegna, Sicilia, Barcellona e Tunisia viaggiano a vele spiegate, stesso trend positivo si registra anche per le crociere che nei primi 6 mesi hanno portato a Civitavecchia 1.350.000 di passeggeri, in aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il porto ospita regolarmente da 3 a 4 mega navi da crociere; ma alcuni giorni vedono un'affluenza record. Il 30 giugno scorso, ad esempio, otto navi hanno attraccato simultaneamente, utilizzando tutte le banchine disponibili, comprese quelle nell'area commerciale, per un totale di oltre 30mila passeggeri in una sola giornata. Un successo reso possibile dall’impegno congiunto di diversi attori come AdSP, Roma Cruise Terminal, Capitaneria di porto e forze dell'ordine, servizi tecnico-nautici, Cpc, Cpr e società di servizi, agenzie marittime e tutte le realtà che operano all’interno dello scalo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA