CIVITAVECCHIA – Missione a Naantali, in Finlandia, per il presidente dell’Adsp del Mar Tirreno centro Settentrionale Pino Musolino presente anche in qualità di numero uno dell'Associazione MEDports e partner fondamentale della Escola Europea. Il vertice ha visto confrontarsi esperti e professionisti impegnati in tema ambientale, sociale e di governance (ESG) nei settori marittimo e logistico. Un momento ricco di interessanti spunti di riflessione.

