CIVITAVECCHIA - «Finalmente con oggi si è conclusa una vicenda, quella dell'accordo di II livello dei dipendenti dell'AdSP, che interessava tante famiglie di Civitavecchia».

Lo dice il consigliere metropolitano Antonio Giammusso che esprime soddisfazione per l’epilogo di una vicenda che aveva allarmato molti lavoratori.

«Voglio ringraziare – continua – il Presidente Musolino che in prima persona si è fatto carico di tutelare e salvaguardare i dipendenti dell'ente che presiede con un accordo che sarà un modello per altre contrattazioni decentrate. Grazie anche al Mit, ai membri del comitato di Gestione e ai sindacati che con grande responsabilità istituzionale hanno messo la parola fine ad una vicenda che preoccupa e non poco parecchie famiglie».

©RIPRODUZIONE RISERVATA