CIVITAVECCHIA – Nel primo porto crocieristico d’Italia è partito uno studio sull’impatto economico delle crociere. CLIA, associazione internazionale che raggruppa il 95% delle compagnie mondiali, ha infatti commissionato alla Oxford Economics un’analisi su come le attività e i flussi del turismo crocieristico impattano sull’economia e sul territorio di Civitavecchia. Sul campo l’indagine sarà supervisionata dalla Roma Cruise Terminal e svolta operativamente dagli studenti dell’Istituto Tecnico Economico “Guido Baccelli”.

I ragazzi, guidati dalla dottoressa Cristina Carapellese e dal professor Mauro Adamo, fino al prossimo ottobre sottoporranno un cospicuo numero di questionari per avere risposte concrete e di prima mano.

“Le compagnie lavorano da sempre a stretto contatto molte con le destinazioni dove le navi fanno scalo con l’obiettivo di assicurare flussi di turismo pianificati e sostenibili e, soprattutto, valorizzare i benefici economici dell’attività crocieristica per le comunità costiere. Perciò lo studio sull’impatto economico delle crociere, con informazioni di prima mano da parte di passeggeri, equipaggio, ma anche da esercizi commerciali e operatori turistici nelle città portuali, è per noi assolutamente importante per capire come le nostre attività influiscono sull’economia locale” dice Marie-Caroline Laurent, Direttrice Generale CLIA Europe. “Il turismo crocieristico sta evolvendo con itinerari alternativi e una offerta diversificata, per cui è utile anche conoscere in dettaglio come i diversi territori accolgono e interpretano il fenomeno”.

Secondo John Portelli, il Direttore Generale della Roma Cruise Terminal: “la nostra azienda è molto lieta che CLIA abbia selezionato Civitavecchia per questa indagine. Negli anni, grazie alla collaborazione con l'Istituto ITE Guido Baccelli, siamo riusciti a realizzare studi sull'impatto positivo che la presenza di crocieristi ed equipaggi sta avendo nella nostra città. I risultati dell’indagine 2024 confermano i risultati dei tre studi precedenti, di cui uno commissionato dall’Autorità Portuale. Roma Cruise Terminal è orgogliosa del fatto che il crescente numero di crocieristi e in particolare di passeggeri ed equipaggi in turnaround, stia sostenendo lo sviluppo di una nuova economia basata sul settore crocieristico”.

Civitavecchia, dunque, è ancora una volta al centro dell’attenzione grazie al movimento croceristico. Nel 2023, la Roma Cruise Terminal ha raggiunto un totale storico di 3.300.000 di passeggeri con importanti ricadute economiche su Civitavecchia, il Lazio e le regioni limitrofe.

Secondo il Professore Mauro Adamo (ITE Guido Baccelli), “il sondaggio è un’esperienza entusiasmante ed unica per gli studenti del “Baccelli” che hanno modo così di migliorare l’inglese imparato sui banchi di scuola avvicinando le migliaia di croceristi che quotidianamente sbarcano al Terminal Vespucci per somministrare il questionario. Gli studenti hanno inoltre l’opportunità straordinaria di collaborare con due prestigiosi organismi di rilevanza internazionale come Oxford Economics, tra le più importanti società di consulenza economico-aziendale al mondo, e CLIA”.