CORCHIANO – «Nel nostro Comune esiste obiettività relativamente alle pratiche edilizie, oppure prevale la discrezionalità. Corchiano: il Comune che trasforma politici farmacisti in urbanisti. È ormai prassi consolidata che al comune di Corchiano pratiche urbanistiche e edilizie siano valutate relativamente alla loro legittimità e di seguito autorizzate da un assessore senza la necessaria istruttoria di un tecnico competente». Lo dice il capogruppo consiliare di Per i beni comuni, Bengasi Battisti. «Seppure la norma preveda che in comuni al di sotto dei cinquemila abitanti un assessore può rivestire il ruolo di responsabile di servizio, il parere sulla compatibilità di una pratica dovrebbe essere espresso da un istruttore con competenze tecniche».

«Riteniamo la vicenda - prosegue - non solo una violazione alle norme ma un forte limite alla trasparenza. Abbiamo sollevato il problema alle autorità amministrative competenti affinché pongano un limite a questa situazione», conclude Bengasi Battisti.

