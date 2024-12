CERVETERI - Le piogge delle scorse settimane hanno già causato danni alla viabilità. A puntare i riflettori sulle criticità che insistono sulla Settevene Palo, nella parte bassa di Cerveteri, è il consigliere d’opposizione Gianluca Paolacci.

Proprio lì si sarebbero infatti formate delle vere e proprie «voragini a cielo aperto» che mettono ovviamente a repentaglio la sicurezza degli automobilisti. Per non parlare dei danni che potrebbero causare ai veicoli in transito (con i proprietari costretti poi a mettere mano al portafogli) e ai pedoni che distrattamente potrebbero inavvertitamente finirci dentro rischiando di farsi seriamente male.

«Più di qualche automobilista mi ha riferito di aver spaccato lo pneumatico a causa delle buche», spiega il consigliere che puntualizza: «Sarebbe bastato poco per intervenire e metterle in sicurezza».

Una problematica, quella relativa alle strade del territorio etrusco che non riguarda solo il tratto in questione. Disagi e segnalazioni spesso arrivano anche dalla periferia, in particolar modo dalle zone rurali. «A I Terzi ci vuole il somaro non la vettura», scrive sui social sfogandosi il signor Sergio. Ed è per cittadini come lui che il consigliere d’opposizione chiede un «intervento immediato» all’amministrazione comunale.

Intervento che dovrebbe riguardare in particolar modo «le strade più transitate».

