SANTA MARINELLA - Il gruppo consiliare di “Noi Moderati” accoglie con piacere le parole del presidente del consiglio comunale Emanuele Minghella che ieri aveva annunciato apertamente di non volere un project financing sulla Passeggiata al Mare. “Bene quando Minghella afferma che, per la Passeggiata – spiega Patrizia Ricci, capogruppo del movimento politico - storico immobile al centro della città, non sarà richiesto un project financing, meno bene però quando comunica l’esistenza di un nuovo progetto senza che i consiglieri comunali di maggioranza siano mai stati messi al corrente, nemmeno di quello appena accantonato”.

Venerdì scorso, i consiglieri comunali di Noi Moderati hanno incontrato il Sindaco Pietro Tidei al quale hanno confermato che il gruppo è contrario ad ogni ipotesi di project financing.

“Così chiari pero non sono stati gli altri consiglieri di maggioranza – afferma la Ricci - ed avremmo piacere di ascoltare la loro opinione e che tale ragionamento sia portato anche a conoscenza dei cittadini. Siamo quindi in attesa di sapere, nel dettaglio, come si intende ristrutturare la Passeggiata, renderla sicura e fruibile attraverso un progetto finanziato e reso immediatamente operativo anche considerato il fatto che tra qualche mese si entrerà nella stagione di maggiore afflusso turistico e ricettivo. Il Sindaco ci ha garantito che i lavori verranno eseguiti e terminati, abbiamo necessità di sapere in cosa consisteranno e chi li dovrà eseguire, con la tempistica e le relative coperture finanziare. Auspichiamo che entro il primo maggio, termine essenziale, i lavori dichiarati in fase di gara dalla ditta concessionaria dello stabilimento, siano completati nella loro interezza in rispondenza al bando di assegnazione. Il tutto nell’ottica di massima conoscenza, trasparenza e condivisione che dovrà distinguere l’azione di governo dei prossimi anni e che noi, come gruppo, consideriamo imprescindibilmente necessaria”.

Sulla stessa linea d’onda anche gli altri consiglieri dello stesso gruppo.

“In merito al progetto di ristrutturazione e consolidamento della Passeggiata – affermano Bruno Ricci, Claudio Siviero, Gino Vinaccia, Alessio Manuelli e Alessio Rosa – vogliamo esprimere e condividere con i cittadini e gli elettori la propria opinione. Bene questo cambiamento di rotta sul project financing della passeggiata che per quanto ci riguarda non abbiamo mai condiviso, tanto da chiederne l’accantonamento già nella fase precedente alla consultazione elettorale quando cioè lo si voleva approvare a tutti i costi prima di andare alle elezioni. Adesso si tratta di recuperare il tempo perduto e quindi auspichiamo che la maggioranza, subito dopo le festività pasquali, si riunisca per affrontare l’argomento ed elaborare una soluzione alternativa”.

