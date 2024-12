Una “costola” civica che amplia il panorama politico della coalizione di centrodestra. È il progetto “imbastito” nella Tuscia da Luisa Ciambella di Per il Bene Comune, già tra i promotori della lista Rocca. Nata per sostenere alle Regionali l’attuale governatore del Lazio, la lista ora diventa un movimento civico imperniato sulla figura del presidente Rocca.

Il nuovo percorso sarà illustrato nel corso dell’incontro pubblico che si tiene domani, 15 dicembre, alle 17.30 presso la sala Gatti di Viterbo.

«Il cammino è appena cominciato… Le persone al centro» è il claim dell’iniziativa che di fatto preannuncia la volontà di trasformazione in un soggetto che guarda lontano: da lista meramente funzionale al periodo delle elezioni a movimento che intende incidere anche sui prossimi appuntamenti con le urne in calendario nel 2024.

Un evento che vedrà la partecipazione del coordinatore del movimento Fabrizio Molina, del presidente del movimento e della lista Silvano Moffa e di Luciano Maria Crea, consigliere regionale lista Rocca. All’iniziativa interverrà, in collegamento, anche il presidente della Regione Francesco Rocca. A tirare le fila dell’appuntamento di domani sarà Luisa Ciambella.

Il nuovo soggetto politico non a caso inizia il percorso, che lo vedrà toccare l’intero territorio regionale, da Viterbo. Nel capoluogo e nella Tuscia, infatti, la lista civica Rocca ha ottenuto ottimi risultati con percentuali di preferenze superiori a forze politiche attive da anni e che possono contare su una maggiore visibilità anche a livello nazionale.

Proprio nel Viterbese la lista del presidente ha incassato il 3,68%, la percentuale più alta rispetto al resto delle altre province del Lazio.

Un exploit ascrivibile al lavoro svolto da Luisa Ciambella che, con una formazione composta prevalentemente da esponenti della società civile, è riuscita a far confluire su Rocca migliaia di consensi.

Una scelta, quella di sostenere l’allora candidato della coalizione di centrodestra, quasi scontata per la capogruppo di Per il Bene Comune coerente con le dichiarazioni fortemente critiche espresse nei confronti dell'amministrazione regionale governata dal centrosinistra e guidata da Zingaretti.

“Il cammino è appena cominciato”. L’indirizzo è tracciato, domani saranno resi noti gli obiettivi. Successivamente si tratterà di vedere come i partiti dell’alleanza accoglieranno, e come interagiranno, con la “costola” civica. In attesa di verificare anche se l’onda del nuovo movimento comporterà eventuali ripercussioni pure tra i banchi dell'opposizione in consiglio comunale.