Un nuovo punto di riferimento per Forza Italia e per la comunità viterbese. Martedì 4 marzo, alle17,30, sarà inaugurata la nuova sede provinciale di Forza Italia a Viterbo, situata presso Palazzo Grandori. “Un’iniziativa - sottolineano da Forza Italia - che rappresenta un segno tangibile del radicamento del Movimento sul territorio e un passo significativo per rafforzare la presenza del partito nella Tuscia”.

«La nuova sede sarà il cuore pulsante di Forza Italia nella provincia di Viterbo, un luogo di incontro, confronto e progettualità per il nostro Movimento, aperto ai cittadini e alle loro esigenze - dichiara il segretario provinciale Alessandro Romoli - Abbiamo voluto collocarla nel centro della città proprio con l’obiettivo di contribuire alla valorizzazione del centro storico del capoluogo, rendendolo sempre più vivo e attivo».

All’interno della sede troveranno spazio anche il movimento giovanile di Forza Italia e un punto Caf, a dimostrazione della volontà di offrire non solo un punto di riferimento politico, ma anche un servizio concreto ai cittadini. All’evento inaugurale interverranno, oltre al segretario provinciale Alessandro Romoli, il responsabile nazionale dell’organizzazione di Forza Italia, Francesco Battistoni, e il segretario nazionale Antonio Tajani.