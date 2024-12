CERVETERI - Un «maggiore stanziamento di fondi» per garantire l'installazione degli occhi elettronici anche nelle frazioni etrusche, spesso finite nel mirino dei malviventi. La richiesta, in consiglio comunale, è arrivata dal consigliere FdI, Luigino Bucchi. La massima assise cittadina ha infatti approvato il regolamento per la disciplina e l'impiego di videosorveglianza sul territorio comunale. Obiettivo: «Implementare la percezione di sicurezza urbana - ha spiegato Bucchi commentando il via libera dell'aula - aumentare i punti di monitoraggio sul territorio» e «garantire il pieno controllo dei principali punti sensibili». Tutto per migliorare «la vivibilità del territorio anche attraverso un sistema operativo che possa facilitare anche il lavoro quotidiano degli operatori di polizia consentendo una effettiva ottimizzazione delle forze in campo», dando inoltre la possibilità al personale della Polizia locale «impiegato in pattuglia di ricevere tramite il rilevamento della targa, anche segnalazioni relative a situazioni contrarie al codice della strada, tipo la mancanza di revisione, l'assicurazione auto» favorendo così «l'attività sanzionatoria e la dissuasione a tali comportamenti».

