CIVITAVECCHIA – «L’anno 2025 segna un’importante svolta per l'Ater di Civitavecchia, grazie all’impegno del commissario straordinario Massimiliano Fasoli. Esprimo grande soddisfazione per la risoluzione del problema legato a via XVI Settembre e per il recupero e la rimodulazione del progetto Pinqua, con i lavori che partiranno già entro febbraio».

Lo dichiara Antonio Giammusso, consigliere metropolitano e capogruppo della Lega in consiglio comunale, sottolineando il valore del percorso avviato in collaborazione con la Città Metropolitana di Roma Capitale, che ha permesso di salvare un importante progetto da circa 17 milioni di euro dedicato al quartiere San Liborio.

«Ater interverrà con la riqualificazione di 140 appartamenti e delle relative aree di pertinenza. Inoltre, dimostrando un approccio innovativo e lungimirante – ha aggiunto Giammusso - estenderà i lavori anche ad aree ulteriori, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini. Questo progetto rappresenta una straordinaria opportunità per trasformare San Liborio in un quartiere a misura d’uomo. Ringrazio il commissario Fasoli per la professionalità e la disponibilità dimostrate, e invito l’amministrazione comunale a collaborare attivamente per sfruttare al massimo questa occasione».

Anche su via XVI Settembre «il Commissario ha impresso un importante cambio di passo, dimostrando la volontà di arrivare a dama con il progetto, nonostante le difficoltà. Grazie alla sinergia tra le istituzioni, come la Regione Lazio, guidata dal governatore Francesco Rocca, e all’impegno dell’assessore Pasquale Ciacciarelli, che ringrazio – ha concluso Giammusso - possiamo guardare al futuro con ottimismo e determinazione».