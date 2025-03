LADISPOLI - Si aprono ufficialmente i cantieri per la realizzazione del centro commerciale al km 38 della statale Aurelia e Ladispoli Attiva torna a puntare il dito contro l'amministrazione. Questa volta per quel "Dopo di Noi" annunciato dall'amministrazione e legato proprio alla realizzazione della struttura sull'Aurelia. «La delibera ha consentito alla società proponente - incalzano da Ladispoli Attiva - di evitare il pagamento immediato del contributo straordinario di 950mila euro dovuto al Comune, sostituendolo con un impegno generico di realizzare in futuro il progetto sociale con quella stessa cifra. Qualche giorno dopo, quasi a discolpa, il sindaco di Ladispoli dichiarava, intervenendo su Centro Mare Radio, che prima di Natale avrebbe convocato una riunione con famiglie e associazioni per avviare un tavolo di lavoro sul progetto sociale. Una promessa che sembrava finalmente dare priorità a un tema di fondamentale importanza per la comunità. Eppure, ad oggi, quella riunione non è mai stata convocata. Mentre sul progetto “Dopo di Noi” tutto tace, i permessi per la costruzione del centro commerciale sono stati rilasciati con una rapidità sorprendente il 19 dicembre. Ancora una volta, quando si tratta di favorire gli interessi dei costruttori, la macchina amministrativa dimostra un’efficienza straordinaria. Questo episodio conferma i timori che avevamo espresso in consiglio comunale: la modifica della convenzione non era altro che un pretesto per agevolare i soliti noti, utilizzando il “Dopo di Noi” come strumento per distogliere l’attenzione dai veri interessi in gioco». E dal movimento civico tornano a ribadire «con forza che la tutela delle persone con disabilità e il sostegno alle loro famiglie non possono essere usati come alibi per agevolare interessi privati. Ladispoli merita un’amministrazione trasparente, capace di mettere al centro il bene comune, non i soliti giochi di potere. Continueremo a vigilare e a batterci affinché il “Dopo di Noi” diventi un progetto reale».

©RIPRODUZIONE RISERVATA