CIVITAVECCHIA – Civitavecchia può contare la presenza di un nuovo esponente nell’esecutivo provinciale di Fratelli d’Italia, al fianco di Giancarlo Frascarelli ed Emanuela Mari, che ne fanno già parte di diritto. Si tratta di Simona Galizia, eletta ieri al termine del congresso di FdI della provincia di Roma. «Con immensa gioia divento dirigente provinciale – ha commentato l’assessore alla Cultura Galizia – al fianco del presidente, onorevole Marco Silvestroni insieme a Basso, Troiani, Allocca, Patrizi, Crocetta, Pietropaoli, Guglielmino, Nolfi, D'Angeli, Cerulli, Appetecchi e Graux. Grazie a tutti quelli che hanno scelto di scrivere il mio nome in questa bellissima esperienza. Grazie al Vice Presidente della Regione Lazio, l’onorevole Roberta Angelilli, per averci dato questa possibilità. Daremo una grossa mano per portare avanti le istanze di tutta la provincia. Non è un punto d'arrivo ma un punto di partenza. da qui continueremo a crescere insieme».