CERVETERI - Un tavolo tecnico tra Comune, Arsial, Agenzia per l'innovazione dell'agricoltura del Lazio, ex Ente Maremma e la Regione per chiarire e definire una volta per tutte le competenze e le modalità di intervento sulle strade realizzate dall'ente di riforma fondiaria all'inizio degli anni '50 e «da sempre motivo di discussione tra il comune di Cerveteri e gli enti citati».

Il consiglio comunale ha infatti approvato all'unanimità la mozione dell'opposizione relativa alle strade ex ente maremma, promossa dal capogruppo FdI, Luigino Bucchi. Proprio il consigliere in più occasioni ha denunciato lo stato di abbandono delle strade in questione: delle vere e proprie groviere.

Nell'arco della massima assise cittadina il vicesindaco Ferri ha annunciato un incontro con Arsial già nei prossimi giorni.

«Con l'approvazione di questa mozione e l'avvio del tavolo tecnico richiesto abbiamo messo un primo paletto per cercare di risolvere il problema della manutenzione delle strade - ha detto il consigliere Bucchi - ormai non più rinviabile. Speriamo dopo più di 70 anni di indifferenza, di venirne a capo in tempi brevi con soluzioni che mettano fine a questa diatriba di competenze e al disagio dei cittadini costretti, a volte, a transitare su strade paragonabili a vere mulattiere».

