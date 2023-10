TOLFA - “Dopo un percorso lungo abbiamo raggiunto un ottimo risultato, per il personale e per i cittadini, resta però l’amarezza per l’aggressione strumentale subita finora”. Comincia così la nota della sindaca di Tolfa, Stefania Bentivoglio insieme al presidente della nuova ditta Rieco, Alberto Berardocco, che ha ottenuto l'appalto per la nettezza urbana. Nelle ultime settimane il passaggio alla nuova ditta ha movimentato la vita amministrativa del paese collinare: i consiglieri di opposizione hanno presentato due interrogazioni, il sindacato si è mosso a difesa dei livelli occupazionali e del trattamento del personale, ora finalmente torna il sereno. Il servizio nel comune di Tolfa sarà svolto dal nuovo gestore Rieco spa e da lunedì, poi, riaprirà l’isola ecologica. "Il nostro Ente – si legge nella nota congiunta sottoscritta dalla sindaca Bentivoglio e dal presidente della Rieco Berardocco – ha introdotto la raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti urbani il 4 maggio 2015: in questi 8 anni l’Ente ha raggiunto percentuali di raccolta differenziata elevate, frutto di un’alta sensibilità e cura per il territorio. La raccolta porta a porta dei rifiuti urbani è diventata ormai un’abitudine consolidata e vi posso assicurare che la nostra intenzione è quella di continuare in questa direzione: il nuovo gestore condivide gli stessi obiettivi, ci accompagnerà in questa nuova fase e nei primi mesi non saranno modificati i servizi di raccolta. Resteranno, dunque, invariati i calendari in possesso dei cittadini e le modalità di conferimento finora utilizzate. Le novità man mano introdotte saranno accompagnate da una comunicazione capillare alla cittadinanza, grazie anche ad una serie di incontri pubblici che andremo a organizzare sul territorio”. Dallo scorso 14 attore è attivo il nuovo Numero Verde 800.688.548, che si può chiamare dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 18: è garantito un servizio fondamentale per reperire informazioni, per prenotare servizi e segnalare eventuali criticità. "Vi invitiamo a seguire i canali informativi ufficiali, quali sito e pagina Facebook dell’Ente e della Rieco Spa per restare aggiornati sulle prossime novità - proseguono la Bentivoglio e Berardocco - nel frattempo ai cittadini chiediamo di continuare ‘a fare la differenza’”. La sindaca Stefania Bentivoglio esprime “soddisfazione e amarezza per il passaggio di consegne nel servizio di raccolta di igiene e raccolta differenziata avvenuto tra la ditta uscente e quella che si è recentemente aggiudicata la gara d’appalto" e poi sottolinea: “Ho seguito costantemente e con molta attenzione la redazione degli atti propedeutici alla gara cercando di tenere in equilibrio il piano economico finanziario con la salvaguardia dell’occupazione e il miglioramento del servizio ai cittadini. Dopo un percorso lungo, credo che siamo riusciti ad ottenere un ottimo risultato con un rinnovamento e ampliamento dei mezzi a disposizione, la totale salvaguardia occupazionale e anche minori costi per cittadini. Nonostante questo negli ultimi mesi ho dovuto subire una continua e costante aggressione strumentale e politica basata su nessuna motivazione concreta nè giuridica”. La sindaca conclude: “Ho massimo rispetto per i lavoratori con cui collaboro tutti i giorni e che perlopiù sono stati indotti ad una protesta infondata. Auspico che ci sia più rispetto, meno ipocrisia e strumentalizzazione e che anche la corrispondenza delle notizie possa essere verificata a monte per evitare brutte figure e creare distorsione della realtà che non fanno bene ad un comunità che fa da anni della cultura e della socialità un modello che oggi in tanti imitano”.