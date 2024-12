«Dopo un’accurata riflessione intendo dare evidenza che a partire dallo scorso 21 maggio 2024 si è interrotto il mio impegno politico in Forza Italia, partito del centrodestra in cui ho scelto di militare, seppur per breve tempo».

L’annuncio è di Umberto Fusco, neo-responsabile provinciale del coordinamento "Noi con Vannacci"

«Ringrazio i dirigenti del partito per la stima dimostratami in questi mesi e per avermi accolto in un consesso che anche nelle ultime elezioni ha manifestato il suo radicamento e la sua vitalità nell’intero Paese - spiega Fusco -.

In coerenza, però, con il progetto politico nato con il generale Roberto Vannacci, eletto come indipendente nelle file della Lega, per il quale mi sono speso con l’istituzione del suo comitato elettorale nella Tuscia e col quale continuerò a collaborare, ritengo doveroso lasciare il partito di Forza Italia a cui auguro comunque un futuro di crescita», conclude Fusco.

