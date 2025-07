CIVITAVECCHIA – Occasione sprecata per l’assessorato al Turismo e per Civitavecchia. Il Comune, a quanto pare, non ha inviato nei termini la domanda per accedere ai contributi previsti dalla Regione Lazio nell’ambito del “Fondo per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio regionale”. Il bando, riservato a Comuni, Municipi e Parchi regionali, prevedeva un finanziamento massimo di 30mila euro per progetti da realizzare tra il 1° ottobre 2025 e il 7 gennaio 2026. La scadenza era fissata per il 10 luglio alle ore 12. Il settore Turismo del Pincio – secondo quanto trapela – aveva già pronto un progetto, ma la domanda non è mai stata trasmessa. Un’occasione sfumata, aggravata dal fatto che si trattava della seconda finestra utile dell’anno.

Il fondo è destinato a rafforzare l’identità dei territori, favorendone la valorizzazione culturale, turistica ed economica. Una misura strategica, in un periodo in cui la carenza di risorse penalizza fortemente la programmazione locale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA