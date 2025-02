CERVETERI - «Il nuovo assetto di giunta nasce, dopo la lunga crisi, con il rinnovato intento di potenziare l'azione amministrativa e concludere i processi avviati nel corso delle scorse consiliature per raggiungere tutti gli obiettivi indicati nel programma elettorale premiato nel 2022 dai cittadini e dalle cittadine di Cerveteri». A commentare il "Gubetti bis" è uno dei gruppi dissidenti che aveva generato la crisi in maggioranza: Governo civico. A loro, con il rimpasto di giunta, sono andati tre assessorati: quello ai Lavori pubblici ricoperto da Matteo Luchetti (che aveva ricoperto lo stesso incarico prima della frattura all'interno della coalizione), Alessandro Gazzella che ha assunto le deleghe al Bilancio, Personale, Rapporti con la Multiservizi Caerite e Transizione digitale; e Francesca Cennerilli assessore alla Cultura e Turismo (già nota in città per aver ricoperto l'assessorato ai Servizi sociali durante l'amministrazione Pascucci). «Come avevamo annunciato lo scorso anno, nonostante i contrasti, nel corso della crisi non abbiamo mai fatto mancare il nostro voto e il nostro sostegno all'amministrazione e alla sindaca - proseguono da Governo civico - pur dall'esterno dell'esecutivo. Ma ritenevamo necessaria una riapertura per concludere al meglio questa consiliatura. Siamo molto soddisfatti del nuovo assetto». «Ai nostri tre nuovi assessori, un caloroso in bocca al lupo e un sincero augurio di buon lavoro da parte dell’intero movimento di Governo civico, certi che sapranno rappresentarci nel migliore dei modi ma soprattutto sicuri che le loro competenze e capacità risulteranno fondamentali per il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati. Allo stesso modo, auguriamo un buon lavoro al sindaco Elena Gubetti e al resto della giunta. In Governo Civico - concludono - troveranno un alleato leale, corretto e sempre pronto ad una proficua collaborazione per il bene della città».

