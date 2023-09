CERVETERI - «Scuse vuote e presa di distanze tardive dalle parole di Travaglia». Il "caso" sulle parole parole del presidente del consiglio Carmelo Travaglia relativamente alle donne incinte continua a tenere banco. Dopo alcuni esponenti di maggioranza intervenuti per prendere le distanze dalle dichiarazioni del consigliere dem (non durante il consiglio comunale, ndr) è Italia Viva Cerveteri che punta il dito proprio contro il "governo Gubetti" e in particolar modo contro Travaglia e il segretario del Pd Zito che «"dimenticandosi" di prendere una posizione sulla questione lascia perplessi tutti gli iscritti e i simpatizzanti di un Partito democratico di Cerveteri sempre più senza anima». «Governare così è troppo facile e comodo: in aula in silenzio, ciarlieri con la stampa, in fuga dalle dichiarazioni i segretari dei partiti. Chiediamo quindi all’opposizione di presentare una mozione di sfiducia verso il presidente del consiglio comunale per le idee così superficiali sulle donne in stato interessante. In un paese “normale” poi ci sarebbero state dimissioni immediate del segretario del Pd in cui militano sia il consigliere che ha creato questo caos che il capogruppo che ha votato contro l’istituzione dei parcheggi rosa, per l’assenza completa di una posizione chiara su un argomento che ha suscitato un enorme interesse locale».

