FIUMICINO - «L'Amministrazione ha deciso di prendersela comoda per la pubblicazione dell'avviso per il trasporto scolastico. Per giunta questa settimana terminano le scuole e i genitori saranno ancor più nell'incertezza totale a causa di un ritardo nella pianificazione di un servizio così fondamentale». Lo dichiara il consigliere Angelo Petrillo, Lista civica Ezio sindaco.

«E pensare che nel 2021 proprio l'allora consigliere Severini aveva sollevato la stessa questione, - prosegue il consigliere Petrilo - sottolineando che "il trasporto scolastico va organizzato nei modi e nei tempi adeguati" e di essere "stanchi di ribadirlo ogni anno".

Esattamente, è proprio così, - sottolinea - non avremmo potuto trovare parole migliori: urge una soluzione immediata per garantire che il servizio di trasporto scolastico sia gestito in modo efficiente e puntuale»

«Chiediamo all'Amministrazione di intervenire con urgenza - conclude Petrillo - ` per risolvere questa problematica, nel rispetto delle esigenze delle famiglie e degli studenti».