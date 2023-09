L’Alta Velocità lungo le linee ferroviarie Roma-Milano e Milano-Napoli sarà definitiva, con relative fermate sulla via Roma-Orte e Cassino-Frosinone. Ciò è stato possibile grazie ad un emendamento inserito all’interno della proposta di legge 64 approvata dal consiglio regionale. Saranno stanziati immediatamente 286 mila euro per concludere la fase sperimentale nel 2024 per poi rendere il servizio permanente con lo stanziamento di ulteriori cinque milioni all’anno fino al 2034.

«Si tratta senza dubbio - spiega il capogruppo di Fratelli d’Italia Daniele Sabatini- di uno dei più ingenti investimenti sul tema dei trasporti, mai calato prima d’ora sui territori delle province laziali. Ne avranno beneficio i viaggiatori, siano essi turisti ma anche giovani imprenditori e professionisti che potranno certamente godere di maggiori opportunità in campo lavorativo e professionale, grazie a collegamenti più veloci ed efficienti con il Nord Italia, che favoriranno maggiori aperture verso nuovi mercati. Devo ringraziare l’assessore regionale ai Trasporti Fabrizio Ghera e l’assessore al Bilancio Giancarlo Righini per l’importante traguardo raggiunto, e soprattutto per aver individuato e inserito nella legge le necessarie coperture finanziarie. Un ringraziamento a Mauro Rotelli, attuale presidente della Commissione Infrastrutture della Camera dei Deputati, che già in qualità di membro della Commissione Trasporti ha lottato per introdurre la sperimentazione e mantenere l’Alta Velocità sulle tratte ferroviarie strategiche per lo sviluppo della nostra regione», ha concluso Sabatini.