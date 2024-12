TARQUINIA - «Un'opera fondamentale per il turismo marittimo della Tuscia». Così il circolo di Fratelli d'Italia Tarquinia ha definito il completamento della Tirrenica, dopo l'intenzione del governo di finanziare la progettazione e l'esecuzione dell'adeguamento del tratto Tarquinia/San Pietro in Palazzi nell'ambito del prossimo contratto di programmazione tra Stato e Anas. «L’impegno costante di Mauro Rotelli per la nostra provincia - ha detto il coordinatore locale di FdI, la consigliera regionale Valentina Paterna - ha portato l’ennesimo risultato. Quel tratto stradale necessitava di essere messo in sicurezza e di essere ammodernato, in quanto rappresenta un’arteria fondamentale per lo sviluppo economico della Tuscia. In particolare, il completamento della Tirrenica consentirà di creare un’ulteriore collegamento con il porto di Civitavecchia, favorendo così l’accessibilità a turisti, imprese e cittadini. La zona costiera viterbese, dove insiste un forte flusso turistico marittimo, potrà puntare ad intercettare nuovi visitatori, mentre le aziende avranno una connessione diretta con il porto. Parliamo di un’opera strategica che contribuirà al benessere generale e, in questo senso, si tratta dell’ennesimo traguardo raggiunto dal territorio grazie all’attenzione dell’onorevole Rotelli e del Governo Meloni».

©RIPRODUZIONE RISERVATA