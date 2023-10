FABRICA DI ROMA – «E’ con grande soddisfazione che intendo ufficializzare i primi dati della campagna tesseramento di Fratelli d’Italia dell’anno in corso: con l’entrata nel circolo dei tre consiglieri comunali Enrico Scarnati, Massimiliano Todini e Daniela Anetrini, ora nostri iscritti insieme al nostro lavoro in sinergia con loro e con la presenza costante sul territorio, a oggi gli iscritti al circolo di FdI di Fabrica di Roma ha raggiunto un numero importante». Lo dice Maria Di Risio, coordinatrice del circolo di Fratelli d’Italia.

«Sono 120 in tutto gli iscritti fino ad ora e auspichiamo una crescita ancora maggiore fino al 31 dicembre, termine ultimo in cui la campagna tesseramenti 2013 verrà chiusa. Numeri questi che spingono me in qualità di coordinatrice di circolo e i nostri consiglieri comunali a continuare con impegno e serietaØ il nostro lavoro nel miglior modo possibile, certamente ascoltando le esigenze dei nostri concittadini e soprattutto nel dare risposte. Benvenuti dunque ai nuovi tesserati, grazie per la riconferma degli storici, e avanti tutta».