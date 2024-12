CIVITAVECCHIA – «Le dichiarazioni su Civitavecchia del collega Fazzone sono una provocazione che rispediamo al mittente». Lo dichiara il segretario della Lega nel Lazio Davide Bordoni.

«Il sindaco Ernesto Tedesco ha ben governato la città in questi anni complicati e le progettualità messe in campo sono di assoluto valore. Dispiace leggere giudizi di questo tenore – ha aggiunto – da un segretario di partito. Sono convinto che ci siano ancora i margini per un centro destra unito anche a Civitavecchia. Il nostro candidato è Ernesto Tedesco a cui chiediamo di portare a termine le tante iniziative programmate dalla sua amministrazione – ha concluso Bordoni - iniziando dal sostegno di 35 milioni finanziato dal ministro Matteo Salvini per il porto e per Civitavecchia».