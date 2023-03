A Bolsena già attiva da tempo, il sindaco Dottarelli: «Nel 2022 introiti per 175mila euro che saranno investiti nella promozione»

Tassa di soggiorno: Bagnoregio e Vitorchiano ci pensano

Luca Profili annuncia: «Da noi sarà attivata dal 1° marzo e corrisponderà a 1 euro a notte per turista» Ruggiero Grassotti: «Ancora non l’abbiamo approvata per non scoraggiare chi ha aperto strutture ricettive da poco»