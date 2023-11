TARQUINIA - Si è concluso con grande soddisfazione della coordinatrice Daniela Bordo il tesseramento in seno a Forza Italia.

Boom di tessere, tavolo invaso - dice Daniela Bordo - Sono molto felice non solo perché è un tesseramento a tre cifre, ma perché è un tesseramento di persone amiche che ci credono e non hanno problemi a metterci la faccia e starmi al fianco; un tesseramento che vede adesioni esclusive di tarquiniesi o residenti a Tarquinia con tanta voglia di partecipare alla vita politica e sociale della nostra comunità; un tesseramento che racchiude tutte le categorie locali: medici, operatori ecologici, pubblicisti, avvocati, casalinghe, imprenditori, molti insegnanti, ingegneri, agricoltori, impiegati, liberi professionisti, meccanici, carrozzieri, idraulici, parrucchieri, cuochi, ristoratori, estetiste, giardinieri, albergatori, badanti, disoccupati, pensionati, commercianti ed artigiani in genere, giovani studenti e non, comandanti di lungo corso, ricercatori medici, portatori d'idee e anche sognatori». «Fiera di aver sventolato per 30 anni una sola bandiera: la bandiera di Forza Italia, la serietà e la coerenza pagano sempre. Avanti così nel nome della libertà».

Il partito azzurro si prepara ora a raccogliere consensi in vista delle prossime scadenze elettorali

