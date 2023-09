TARQUINIA - Anche Tarquinia interessata dalle nuove nomine varate da Forza Italia sul territorio della Tuscia. Individuati infatti i nuovi commissari di Bassano in Teverina, Canepina, Ischia di Castro e Tarquinia: Lorenzo Lotti ad Ischia di Castro, Lorenzo Fanelli a Canepina, Mauro Conti a Bassano in Teverina e Francesco Ciarlanti a Tarquinia, al posto di Daniela Bordo. «Ringrazio i commissari uscenti - ha detto il commissario provinciale Andrea Di Sorte - in particolar modo Daniela Bordo di Tarquinia che in questi anni ha contribuito, con merito, a costruire una valida rete di iscritti ed organizzare iniziative ed eventi di qualità nel proprio comune. Proprio per queste ragioni proporrò a lei di far parte del direttivo provinciale, così che possa seguire e dare il suo contributo al dibattito politico che interessa non solo Tarquinia ma l’intero territorio». «Al contempo - ha aggiunto Di Sorte - auguro buon lavoro a tutti, con la certezza che la buona organizzazione che sapranno mettere in campo potrà contribuire alla crescita di Forza Italia in tutta la Tuscia, soprattutto in vista dei nuovi congressi».

«Buon lavoro a Ciarlanti - le parole di Daniela Bordo - grazie a tutti per la fiducia concessa in questi anni. Il mio impegno in FI prosegue», ha detto la tarquiniese azzurra. «Ringrazio il movimento politico di Forza Italia per la fiducia accordatami in questi anni; ho lavorato sempre nell’interesse collettivo, con l’obiettivo di far radicare e crescere il nostro partito nella città di Tarquinia. Sono felice ed entusiasta di accettare la proposta del commissario provinciale Andrea Di Sorte, di entrare a far parte del Direttivo provinciale, massimo organismo locale; per questo mi metto subito a disposizione, per continuare a lavorare e portare il contributo mio e delle persone che mi hanno accompagnato in questo lungo e faticoso percorso. Al contempo faccio un grande in bocca al lupo a Francesco Ciarlanti, vicecoordinatore provinciale di Forza Italia e consigliere a Palazzo Gentili, sicura che saprà organizzare nel migliore dei modi la stagione congressuale alle porte, nella quale il mio impegno non potrà certo mancare».