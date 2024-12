TARQUINIA - «Alle prossime elezioni comunali di Tarquinia si presentano candidati e candidate che sono già stati, a vario titolo, in consiglio comunale. Tutti stranoti, ma oggi in promozione con un vestito nuovo che, però, non copre i loro trascorsi. Poi c’è Emanuela Poleggi che, insieme ai suoi canditati consiglieri comunali, sono l’unica proposta totalmente nuova che, perciò, consente di cambiare davvero». “Tarquinia nostra” e “Generazione nuova” esprimono così il pieno sostegno alla candidata sindaca.

«Emanuela e i suoi candidati consiglieri comunali sono la società civile che ha raccolto l’invito a candidarsi, proveniente un gruppo consistente di gente di Tarquinia di ogni estrazione, che esige un cambiamento radicale nel rapporto con l’amministrazione comunale e nel modo di governare il territorio».

«La storia di Tarquinia insegna che la società civile ha espresso sindaci estranei alla politica che sono ricordati come sindaci eccellenti - affermano da Terra nostra e Generazione nuova - e così sarà anche nel caso di Emanuela che non si propone come un decisore solo al comando, ma come espressione della società civile, proponendo un programma condiviso con i tanti che sta incontrando e che sarà attuato da una squadra di assessori tecnici, di provata fama ed esperienza sulle singole materie. Emanuela sarà il sindaco di tutti, capo di un’amministrazione mai divisiva, che si farà carico concreto dei bisogni di tutti e di ciascuno: No a una Ztl che crea problemi; no alla desertificazione del centro storico; no a lacci e laccioli per le attività commerciali e imprenditoriali; no a depositi di scorie nucleari e a qualsiasi impianto intollerabile per la salute pubblica; sì alla rideterminazione equa delle tasse locali e delle tariffe dei servizi pubblici; si a misure di contrasto dei reati che sempre di più affliggono il territorio; sì alla cura concreta del verde pubblico, a marciapiedi senza difficoltà per chi ha abilità diverse, a strade e l’illuminazione pubblica adeguate in tutto il territorio comunale, Lido di Tarquinia compreso; sì a un nuovo piano dei parcheggi e del servizio di trasporto pubblico per una città vivibile da ciascuno e da ciascuna; sì alla realizzazione delle infrastrutture di Smart City; sì a un nuovo Prg, finalmente attuale; sì all’economia azzurra, con le imprese del Lido; sì all’economia verde con le imprese agricole, la produzione e il terziario del territorio». «Per tutti questi motivi e per gli altri che potrete conoscere incontrandoci o seguendoci sui social e sulla stampa, Tarquinia Nostra e il suo team under 23, Generazione Nuova, appoggiano la candidatura di Emanuela Poleggi a sindaca di Tarquinia».

