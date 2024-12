TARQUINIA - Manuel Catini eletto vicecoordinatore provinciale di Forza Italia Viterbo durante il congresso che si è svolto ieri mattina al Salus Terme di Viterbo.

«Sono lieto e felice di annunciare la mia elezione a vicecoordinatore provinciale di Forza Italia Viterbo - afferma Catini - Guardo con entusiasmo al lavoro che ci attende. Dedicherò il massimo impegno a questo nuovo ruolo, lavorando al fianco di tutti per portare avanti la visione di Forza Italia. Siamo pronti ad affrontare le sfide politiche e a perseguire con determinazione gli obiettivi che ci siamo prefissati con l’aiuto di tutti, sindaci e amministratori locali. Con la guida competente e autorevole di Alessandro Romoli, eletto all’unanimità nuovo coordinatore provinciale, sono sicuro che raggiungeremo nuovi traguardi per il bene della nostra comunità e del nostro partito».

«Continueremo a lavorare uniti per il progresso e il benessere della nostra provincia - aggiunge Catini - Grazie all'Europarlamentare Salvatore De Meo per aver presieduto i lavori congressuali, all'onorevole Francesco Battistoni per il suo ruolo cruciale nell'organizzazione nazionale del partito e ad Andrea Di Sorte per il suo impegno in questi anni alla guida del coordinamento. Grazie a tutti per la fiducia e il sostegno che avete dimostrato. Avanti insieme verso nuove sfide e successi».

