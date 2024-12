TARQUINIA - Agenda fitta di appuntamenti per i candidati sindaco in vista delle elezioni dell’8 e 9 giugno. La candidata Martina Tosoni nei prossimi giorni incontrerà i commercianti.

«Ho accettato con piacere l’invito all’incontro con l’associazione commercianti, martedì 28 maggio ore 21 presso la nostra sede elettorale di viale Bruschi Falgari - spiega Martina Tosoni - Sarà un importante momento di confronto sulle principali problematiche che riguardano il commercio, un’occasione per ascoltare le loro istanze e un’opportunità per condividere e presentare le nostre proposte. Dalla Ztl agli eventi, dal decoro urbano al turismo, affronteremo insieme il passato per migliorare insieme il futuro. Auspico una significativa partecipazione e ringrazio anticipatamente per l’invito».