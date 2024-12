TARQUINIA - «Su richiesta di alcune associazioni sportive abbiamo deciso di organizzare un incontro insieme alla nostra candidata sindaco Martina Tosoni dedicato interamente al mondo dello sport».

Tarquinia insieme per Martina Tosoni sindaco punta anche sullo sport.

«Luogo di valori positivi, lo sport è spazio di lealtà e amicizia, condivisione e gioco di squadra, palestra d’impegno e di crescita umana e per noi della lista “Martina Tosoni Sindaco Tarquinia Insieme” è uno dei punti chiave del nostro programma per il benessere dei cittadini e il rilancio della nostra città», spiegano dalla lista.

Lunedì 3 giugno alle ore 18,30, quindi, presso la nostra sede di viale Bruschi Falgari, abbiamo deciso di organizzare un incontro dedicato all’intero mondo dello Sport.

«Le associazioni, i comitati, i gruppi sportivi, gli atleti e anche i singoli appassionati sono invitati a partecipare», affermano da “Tarquinia insieme”.

«Sarà un importante momento di confronto sulle principali problematiche e sui punti di forza su cui dobbiamo puntare per valorizzare il mondo dello sport, un’occasione per ascoltare le istanze dei diretti interessati e un’opportunità per condividere e presentare le nostre proposte - spiega la candidata sindaca Martina Tosoni - Dall’impiantistica sportiva agli eventi, dal rapporto con le associazioni al giusto riconoscimento dei risultati ottenuti, affronteremo insieme il passato per migliorare insieme il futuro. Auspichiamo una significativa partecipazione».

