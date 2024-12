TARQUINIA - Pochi mesi alle elezioni amministrative di Tarquinia e la politica cittadina sta entrando nel vivo delle trattative.

Lo conferma il segretario provinciale dell’Udc, Gino Stella, che con l’hashtag “adesso” “...insieme a voi”, annuncia di mettere in campo due liste: quella dell’Udc e quella dei “Popolari alternativi per Tarquinia” con l’obiettivo di «cambiare le sorti del paese».

«Il nostro gruppo civico presenta ufficialmente il nuovo simbolo "Popolari Alternativi" per Tarquinia - dichiara infatti Gino Stella. Una certezza, la nostra, quella di mettere in campo due liste "Udc" e "Popolari Alternativi per Tarquinia" che si presenteranno alla prossima tornata elettorale per cambiare le sorti del nostro paese».

Con quale candidato sindaco, al momento non è specificato. «Il programma che metteremo in campo - si limita ad annunciare Stella - con il supporto anche di idee e progetti che saranno elaborati grazie alla collaborazione con il tessuto sociale, parte dal presupposto che i prossimi cinque anni saranno estremamente importanti per la comunità locale. Occasioni uniche come gli stanziamenti derivanti dai fondi europei del Pnrr creeranno grandi opportunità per pensare e progettare in larga scala il futuro dei nostri ragazzi e nipoti».

«Queste, quindi, - conclude Stella - le linee di azione principali da percorrere se Udc e Popolari Alternativi per Tarquinia governeranno la nostra cittadina».

