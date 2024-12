CIVITAVECCHIA – «Sono assolutamente convinto che il centrodestra andrà unito in tutti comuni e le regioni». A dirlo è stato il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine del congresso romano del partito. Per il leader azzurro «quello che conta è la coesione dell’alleanza». Parole che stonano con la situazione di Civitavecchia dove proprio Forza Italia sostiene il candidato civico Paolo Poletti, ex generale della Guardia di Finanza, e che evidentemente delineano solo due strade possibili: o la candidatura diventerà unitaria per tutto il centrodestra o il partito dovrà sostenere altri profili. Tajani non ha dubbi e vede una vittoria possibile solo grazie a candidature unitarie.

