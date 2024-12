CIVITA CASTELLANA - Taglio dei rami e della vegetazione nei terreni adiacenti alle strade pubbliche, il comune di Civita Castellana ha emanato un’ordinanza che prescrive ai proprietari, agli affittuari, ai conduttori e ai detentori, a qualsiasi titolo, di terreni confinanti con le strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico, di eseguire le potature delle siepi e il taglio di rami ed arbusti che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le suddette strade e i relativi marciapiedi; le potature e il taglio di rami delle “grandi” essenze arboree che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade provinciali, comunali e relativi marciapiedi, avendo cura di conservarne l’integrità, stabilità e bellezza paesaggistica degli stessi, e, ove inevitabile, provvedere all’abbattimento dell’intera pianta; la rimozione immediata di alberi, ramaglie, foglie e/o frutti caduti sul piano viabile e relative pertinenze (banchine e cunette) per effetto delle intemperie, della stagionalità e per qualsiasi altra causa. L’ordinanza obbliga, pertanto, a provvedere agli interventi sopraccitati ogni qualvolta si verifichino le problematiche evidenziate. E’, pertanto, necessario adoperarsi affinché le operazioni di manutenzione delle aree a verde da parte dei privati non compromettano, durante la loro esecuzione, la sicurezza pubblica e la circolazione di veicoli e/o persone.

I privati, inoltre, dovranno provvedere all’immediato sgombero di eventuali scarti vegetali qualora i lavori in questione comportino l’invasione delle strade, ed eseguire le eventuali nuove piantumazioni nel pieno rispetto delle distanze impartite dalle norme di legge. In caso di inadempimento, i lavori potranno essere eseguiti d’ufficio dal Comune, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi, con l’applicazione delle previste sanzioni di legge e l’applicazione di eventuali azioni penali per danni arrecati a terzi.

