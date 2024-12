S. MARINELLA – Una buona notizia giunge dal gruppo regionale del Pd per quanto riguarda il castello di Santa Severa, che nei mesi scorsi è stato oggetto di manovre politiche che di fatto rischiavano di togliere questo bene storico dalla fruibilità di visitatori e amanti dell’archeologia, per consegnarlo ai privati.

Una cosa che poi è stata smentita dall’assessore alla cultura della Regione Lazio.

“Su castello di Santa Severa ha vinto mobilitazione territoriale – dice in una nota la consigliera regionale del Pd Lazio Michela Califano - abbiamo lavorato duramente per restituire alla collettività un gioiello abbandonato da anni. Dopo mesi di battaglie e mobilitazioni, finalmente la destra abbandona il progetto di privatizzazione del castello di Santa Severa, e costretta, a seguito di una fortissima opposizione, a stanziare circa 3.5 milioni di euro per i prossimi cinque anni. Abbiamo lavorato duramente per restituire alla collettività un gioiello abbandonato da anni. L’abbiamo trasformato in un modello di gestione virtuoso, un luogo di cultura e partecipazione che non ha eguali in Italia.

Un esempio di lungimiranza amministrativa evidentemente troppo ingombrante che hanno provato a ridimensionare prima e distruggere poi. Non ce l’hanno fatta. Gliel’abbiamo impedito. Ha vinto il territorio”.

