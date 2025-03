CERVETERI - È pronto a mettersi subito all'opera per «mettere insieme il centrodestra» così da «creare un'alternativa a queste sinistre che da vent'anni cavalcano la storia amministrativa di Cerveteri». A dirlo è il neo coordinatore del circolo locale di Fratelli d'Italia, Salvatore Orsomando.

Dalle urne il suo nome, con soli 17 voti in più, è stato quello vincente. Una manciata di voti in più rispetto al suo sfidante, Alessandro Panizza, che va a sottolineare come la partita sia stata, fino alla fine, ad "armi pari". «È stato un congresso molto interessante - ha commentato Orsomando - che ha sottolineato anche il rispetto reciproco tra le parti, una correttezza unica tra i due schieramenti». Bene anche l'affluenza: su 355 tesserati sono stati ben 270 coloro i quali hanno partecipato attivamente. A far da cornice: palazzo Ruspoli. I complimenti di Orsomando vanno anche ad Alessandro Panizza che «a 21 anni si è messo in gioco. Non avevo dubbi della sua stoffa di politico. Mi ha fatto piacere competere con lui - ha proseguito - ed è giusto che gli venga dato lo spazio necessario per crescere».

E sebbene il direttivo non sia ancora del tutto formato (mancano i cinque consiglieri che dovrà nominare Orsomando), già dai prossimi giorni la compagine è pronta ad incontrarsi per iniziare a studiare le prossime mosse. «Apriremo subito il circolo - ha spiegato il coordinatore - Siamo pronti a partire».

PANIZZA: «COMPLIMENTI A ORSOMANDO»

«Ci sono sfide che vengono portate avanti per interessi, ci sono sfide che vengono affrontate per il gusto di guerreggiare. Ci sono, in ultimo, sfide nate da scintille creatrici provenienti dalla più limpida parte della coscienza di ognuno di noi». A commentare il risultato delle urne è anche il giovane Alessandro Panizza. Entrato a far parte del partito a 16 anni, nel 2021, ad oggi, «posso dire di aver imparato qualcosa al di là dell'ideologia, che considero ancora oggi e sempre con più convinzione il moto reale ed imprescindibile dell’operare politico: ho imparato il valore dell’onore, della parola data, della coscienza pura da difendere ad ogni costo, della sacralità di una stretta di mano, dell’essenza di essere persone libere». E Panizza ringrazia l'ex candidata sindaco ed ex consigliera comunale, Anna Lisa Belardinelli «per la fiducia e la considerazione riposta nella mia persona».

«La sconfitta - aggiunge ancora - è maestra di umiltà e di dedizione, insegnandoci che il valore di un uomo si misura dalla sua capacità di rialzarsi, di perseverare. Chi abbraccia la sconfitta come una lezione e non come una condanna trasforma la delusione in forza e la caduta in un nuovo inizio.

Faccio i miei complimenti a Salvatore Orsomando per questa elezione; hai parlato di unità del partito, di unità del centrodestra, di vittoria delle prossime elezioni amministrative: voglio crederci e dunque mi troverai al tuo fianco, con la volontà di contribuire, nel mio piccolo, alla fase della costruzione.

Ringrazio Lorenzo Montagnoli, Paolo Iarlori, la nostra consigliera regionale Emanuela Mari, l'onorevole Andrea Volpi e tutte le persone che mi hanno sostenuto: da domani, con più grinta, lavoreremo affinché ci sia a Cerveteri un partito organizzato e presente nelle strade, tra la gente».

IL DIRETTIVO

Oltre ad Orsomando coordinatore e ad Alessandro Panizza, durante il congresso di sabato sono stati eletti come consiglieri del direttivo Alessio Catoni, Luciano Badini, Raffaella Lalli, Federico Simmi, Franco Giampieri, Anna Lisa Belardinelli, Alessandro Gondate e Claudio Sciommeri. A loro andranno ad unirsi nei prossimi giorni i cinque consiglieri che saranno eletti direttamente dal coordinatore Salvatore Orsomando.

©RIPRODUZIONE RISERVATA